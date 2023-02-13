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سيناتور روسي: موقف البولنديين من اللاجئين الأوكرانيين سيسوء في المستقبل

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سيناتور روسي: موقف البولنديين من اللاجئين الأوكرانيين سيسوء في المستقبل
Legion-Media Jameson Kergozou De La Boessiere
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علق السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، على بيانات مسح اجتماعي حديث أجرته وسائل إعلام بولندية، قائلا إن معاملة البولنديين لللاجئين الأوكرانيين ستكون أسوأ في المستقبل.

وأضاف: "مستقبلا ومع تمزق ​​نسيج "التضامن"، فإن معاملة الأوكرانيين في بولندا ستكون أسوأ".

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وأكد أن "اندماج الأوكرانيين في الفضاء الأوروبي سيكون بشكل حتمي عملية صعبة".

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، فإن معظمهم لم يأتوا للعمل، وجاءوا لأخذ المال، لأنه وفقا لمنطق الميدان، فإن "الجميع مدين لأوكرانيا"".

ووفقا لنتائج الاستطلاع، فقد قال 68% من البولنديين إنهم يعاملون اللاجئين الأوكرانيين معاملة سيئة. وهذا تغير كبير في موقفهم خلال الأشهر الستة الماضية.

المصدر: نوفوستي

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