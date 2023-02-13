سيناتور روسي: موقف البولنديين من اللاجئين الأوكرانيين سيسوء في المستقبل

علق السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، على بيانات مسح اجتماعي حديث أجرته وسائل إعلام بولندية، قائلا إن معاملة البولنديين لللاجئين الأوكرانيين ستكون أسوأ في المستقبل.

وأضاف: "مستقبلا ومع تمزق ​​نسيج "التضامن"، فإن معاملة الأوكرانيين في بولندا ستكون أسوأ".

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وأكد أن "اندماج الأوكرانيين في الفضاء الأوروبي سيكون بشكل حتمي عملية صعبة".

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، فإن معظمهم لم يأتوا للعمل، وجاءوا لأخذ المال، لأنه وفقا لمنطق الميدان، فإن "الجميع مدين لأوكرانيا"".

ووفقا لنتائج الاستطلاع، فقد قال 68% من البولنديين إنهم يعاملون اللاجئين الأوكرانيين معاملة سيئة. وهذا تغير كبير في موقفهم خلال الأشهر الستة الماضية.

المصدر: نوفوستي