الدفاع التركية: توقيف 9 أشخاص أثناء دخولهم البلاد من جانب سوريا

أوقفت قوات الأمن التركية 9 أشخاص بينهم مطلوب تابع لحزب العمال الكردستاني، أثناء دخولهم الأراضي التركية من الجانب السوري.

وأكدت وزارة الدفاع التركية أن القوات المسلحة أوقفت 9 أشخاص، وبعد التحرّي من هوياتهم تبين أنّ أحدهم عضو في تنظييم "حزب العمال الكردستاني ووحدات الحماية الكردية".

وشدّدت الدفاع التركية أنّ القوات المسلحة التركية تواصل عملها في المناطق التي ضربها الزلزال وتسهر في الوقت نفسه على أمن حدود البلاد.

المصدر: الأناضول