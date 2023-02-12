سيناتور أمريكي يطالب بإطلاع الأمريكيين بشفافية على ملابسات إسقاط أجسام طائرة فوق البلاد

أشاد عضو الكونغرس، جاك بيرغمان، بإسقاط الجيش الأمريكي جسما طائرا جديدا، وهذه المرة فوق بحيرة هورون على الحدود مع كندا، وطالب بإطلاع الأمريكيين على ملابسات إسقاط هذه الأجسام.

وكتب بيرغمان في "تويتر": "مرة أخرى أسقط الجيش الأمريكي "جسم" آخر فوق بحيرة هورون. إنني أقدر عاليا الإجراءات الحاسمة التي يقوم بها الطيارون المقاتلون ".

إقرأ المزيد

وأضاف بيرغمان أن الرأي العام الأمريكي يستحق الحصول على "إيضاحات أكثر بكثير من التي يتلقاها."

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اعترضت مقاتلات أمريكية جسمين طائرين فوق ألاسكا وكندا.

وفي الأسبوع الماضي أسقطت المقاتلات ما قالت عنه واشنطن أنه "منطاد تجسس" صيني فوق المحيط الأطلسي.

المصدر: نوفوستي