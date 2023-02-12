قال فيكتور ميدفيدتشوك، رئيس المجلس السياسي لـ"منصة المعارضة من أجل الحياة" الأوكرانية المعارضة، إن اتفاقيات مينسك للتسوية في دونباس شرق أوكرانيا كانت ستتحقق "بإشارة واحدة".

وقال ميدفيدتشوك عبر قناة СТВ التلفزيونية البيلاروسية: "في عامي 2014 و2015، كان تنفيذ اتفاقيات مينسك ممكنا بإشارة واحدة".

وأعرب ميدفيدتشوك عن دهشته لأن الرئيسين بيوتر بوروشنكو، وفلاديمير زيلينسكي اللذين شاركا في مفاوضات مينسك لم يعبرا عن امتنانهما لرئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو الذي قدم أرضية للتفاوض، ووفر ظروفا مناسبة للتوصل لتسوية سلمية".

وقال:"هناك أوكرانيا أخرى، وهناك صوت آخر يجب الاستماع إليه في أوكرانيا والعالم، يقول إننا لا نريد السلام فحسب، وإنما نريد علاقات ودية مع روسيا".

المصدر: نوفوستي