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مظاهرات حاشدة في فرنسا للمطالبة بالخروج من "الناتو" ووقف تسليح أوكرانيا

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مظاهرات حاشدة في فرنسا للمطالبة بالخروج من
Globallookpress Jürgen Schwarzhttpimagebroker.com
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نظم حزب "الوطنيون" الفرنسي بقيادة فلوريان فيليبو، مظاهرات حاشدة في 25 مدينة فرنسية، طالب المشاركون فيها بانسحاب البلاد من "الناتو"، ووقف تسليح أوكرانيا، ومنع اندلاع حرب عالمية.

وأشار إلى أن المظاهرة التي نظمت تحت شعار "المسيرة الوطنية من أجل السلام" أقيمت في 25 مدينة فرنسية، وحشدت آلاف المحتجين في باريس.

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وكتب على "تويتر": "نجاح عظيم للمسيرة الوطنية الأولى من أجل السلام. الآلاف من الناس في باريس يهتفون "دعونا نترك "الناتو"... "لا دبابات ولا طائرات ولا صواريخ لأوكرانيا!"... "من أجل السلام، من أجل ترك "الناتو"! أوقفوا إمدادات الأسلحة".

وتظهر المشاهد التي نشرها فيليبو المتظاهرين يرفعون لافتات كتب عليها "لا لحرب عالمية ثالثة" و"لنغادر الناتو" و"فرنسا أول دولة تزود أوكرانيا بالأسلحة الهجومية" و"من أجل السلام".

وظهر فيليبو في الفيديو وهو يمزق راية "الناتو".

المصدر: نوفوستي 

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