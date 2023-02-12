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قديروف لنازيي "آزوف": كفاكم تهديدات رخيصة وانزلوا إلى ميدان القتال

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قديروف لنازيي
RKadyrov_95
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دعا رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، مروجي الدعاية في أوكرانيا إلى التوقف عن نشر التهديدات الرخيصة بالاستيلاء على القرم، والنزول إلى ميدان القتال والمواجهة.

وأشار إلى أنه خلال هذا الأسبوع، أدلى العديد من المسؤولين في نظام كييف بتصريحات مماثلة في وقت واحد.

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وأكد أن التهديدات بشن هجوم على شبه جزيرة القرم الروسية من مسلحي كتيبة "آزوف" النازية والجماعات التي انضمت إليهم، تبدو سخيفة.

وقال: "إنه أمر مثير للسخرية بشكل مضاعف أن نسمع هذا من مقاتلي "آزوف" الذين وعدوا بالدفاع عن ماريوبول، ثم وعدوا بالصمود حتى الموت، ثم استسلموا".

وتابع: "أقترح على النازيين ألا يطلقوا الوعود والتهديدات الرخيصة، واتخاذ خطوة جريئة واحدة والظهور على خط المواجهة".

المصدر: نوفوستي

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