البنتاغون يعلن رصد "خلل في الرادار" وعدم العثور على أي "جسم" فوق مونتانا

أعلن الجيش الأمريكي أن المجال الجوي أغلق السبت فوق جزء من ولاية مونتانا، مشيرا إلى أنه تم إرسال مقاتلة للتحقّق من "خلل في الرادار" لكن الطائرة لم تجد أي شيء غير عادي في السماء.

جاء ذلك عقب إعلان البنتاغون، إغلاق المجال الجوي فوق جزء من ولاية مونتانا، فجر الأحد، حيث رصدت رادارات الدفاع الجوي لأميركا الشمالية " نوراد"، جسما غريبا يحلق في السماء، وأرسل إحدى مقاتلاته للتحقق منه، إلا أنها لم تتمكن من العثور على أي جسم غريب.

وأكد بيان البنتاغون أن المسؤولين سيواصلون مراقبة الوضع، عقب إسقاط "جسم مجهول" كان يحلق في المجال الجوي لإقليم يوكون في كندا، في عملية أميركية كندية مشتركة.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، فجر الأحد، إسقاط الدفاعات الكندية جسما مجهولا انتهك المجال الجوي لبلاده.

المصدر: أ ف ب