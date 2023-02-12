ضابط مخابرات أمريكي يكشف ما يتنتظر روسيا بعد انتصارها في أوكرانيا

أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن روسيا ستخرج من النزاع في أوكرانيا كإحدى أقوى دول العالم.

وقال ريتر: "الروس سيخرجون من هذا النزاع أقوى بكثير من أي وقت في تاريخهم".

وأكد أن الغرب الجماعي ارتكب خطأ كبيرا ببدء حرب مع روسيا، لأن هذا القرار قدم لموسكو فرصة ممتازة لإزالة الغموض في مجال الأمن الدولي الذي كان موجودا منذ التسعينيات.

كما أكد المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، تصدع جبهات قوات كييف مع تقدم الجيش الروسي الذي يعتمد أساليب جديدة في القتال، لم يشهدها العالم من قبل.

المصدر: نوفوستي