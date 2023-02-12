بولندا تتسلم طائرات مسيرة أمريكية من طراز "ريبر" مخصصة للاستطلاع

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلازتشاك تسلم وارسو طائرات مسيرة أمريكية من طراز Reaper، بموجب اتفاق استئجار طويل الأجل.

وقال بلازتشاك على تويتر يوم الأحد: "تسلمت وارسو طائرات مسيرة من طراز إم كيو-9 إيه ريبر (للتحليق الطويل على ارتفاعات متوسطة)، والتي تم استئجارها من الولايات المتحدة لتلبية احتياجات تشغيلية ملحة. وسيتم استخدامها من قبل القوات الجوية، لتنفيذ مهمات متعددة لاسيما الاستطلاع على حدودنا الشرقية".

وكانت وزارة الدفاع البولندية قد أعلنت في نهاية العام الماضي عن توقيع اتفاقية التأجير مع الولايات المتحدة، كحل انتقالي سيبقى ساريا لحين تلقي بولندا نظام استطلاع خاص.

في مايو 2022، طلبت بولندا 24 طائرة مسيرة من طراز بيراقدار مسلحة بصواريخ مضادة للدبابات من تركيا.

المصدر: تاس