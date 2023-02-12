بينها أسلحة دفاع جوي ومدفعية.. واشنطن وكييف تبحثان أولويات الدعم الغربي لأوكرانيا

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، أولويات مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا، في جلستها المقررة الأسبوع المقبل في بروكسل.

وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر في بيان له إن أوستن أجرى محادثة هاتفية مع ريزنيكوف السبت حول أولويات مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا، "بما فيها (تقديم) أسلحة الدفاع الجوي والمدفعية".

كما ناقش الوزيران "أهمية تسليم القدرات التي تعهدت بها مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا الشهر الماضي، إلى ساحة المعركة في أسرع وقت ممكن"، حسب البيان.

وأضاف البيان أن ريزنيكوف "قدم تحديثا للمستجدات الميدانية" في أوكرانيا.

إقرأ المزيد

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في خطاب حال الاتحاد أمام الكونغرس في وقت سابق هذا الأسبوع، أن العملية الروسية في أوكرانيا "اختبار العصر" للولايات المتحدة والعالم بأسره، مؤكدا ان بلادة ستقدم الدعم لأوكرانيا بقدر ما هو ضروري.

وسبق أن حذرت موسكو الولايات المتحدة والدول الغربية من أن دعم أوكرانيا بالأسلحة سيؤدي إلى المزيد من تدميرها كما أنه لن يساعد في إطلاق مفاوضات من شأنها إنهاء الأعمال القتالية.

وأكدت موسكو في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

المصدر: RT