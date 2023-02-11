الاتحاد الإفريقي يدعو إلى الحوار السياسي بين أديس أبابا وقادة تيغراي

دعا الاتحاد الإفريقي إلى إطلاق حوار سياسي بين الحكومة الإثيوبية ومسؤولي تيغراي، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على اتفاق السلام الذي أنهى النزاع شمال البلاد.

جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع لجنة متابعة اتفاق السلام مؤلفة من رئيس مجلس السلم والأمن في الاتحاد الافريقي بانكول أديوي وممثلين للحكومة الإثيوبية وقادة تيغراي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد).

وقال البيان إن "اللجنة اتفقت على الحاجة الملحة لتبدأ الأطراف حوارا سياسيا لحل القضايا العالقة"، وأشار إلى "المكاسب الإيجابية للسلام"، وخصوصا إيصال المساعدات الإنسانية وعودة شبكة الاتصالات.

وبحسب اللجنة فإن على الجانبين أيضا "تسريع إعادة فتح المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى في المنطقة".

إقرأ المزيد

وشهد إقليم تيغراي حربا مدمرة لعامين، قبل أن يتم توقيع اتفاق سلام في نوفمبر 2022 بين الحكومة الإثيوبية والمتمردين في هذه المنطقة الشمالية من إثيوبيا.

وينص الاتفاق على نزع سلاح المتمردين، وعودة السلطة الفدرالية في تيغراي وإعادة فتح المعابر وعودة الاتصالات إلى تلك المنطقة التي عزلت عن العالم منذ منتصف 2021.

منذ الاتفاق الذي تم توقيعه في بريتوريا توقف القتال واستؤنفت عمليات تسليم المساعدات، كما استؤنفت الرحلات الجوية بين ميكيلي عاصمة منطقة تيغراي وأديس أبابا مطلع يناير الماضي بعد توقف 18 شهرا.

المصدر: "أ ف ب"