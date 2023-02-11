صاعقة برق تضرب تمثال "المسيح الفادي" في ريو دي جانيرو (صور)

أظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أن البرق ضرب قمة تمثال "المسيح الفادي" في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

حدث هذا خلال عاصفة رعدية اندلعت في وقت متأخر من مساء أمس، وأصابت صاعقة البرق رأس التمثال.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها التمثال لصاعقة، حيث تعرض عام 2014 لإصابة أثناء عاصفة قوية، كما تعرض لصاعقة مماثلة في شباط 2008، مما استوجب اخضاعه لأعمال ترميم، من أجل إصلاح الأضرار التي لحقت برأسه وأصابعه.

المصدر: نوفوستي