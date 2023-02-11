السويد عازمة على "الاندماج العميق" في المجال العسكري للناتو في حال انضمامها للحلف

توقع وزير الدفاع السويدي، بال جونسون، إبرام 15 وثيقة مع حلف شمال الأطلسي، وأكد أن بلاده ستتبع سياسة "الاندماج العميق" في المجال العسكري للحلف إن انضمت إليه.

وقال جونسون، في حديث مع قناة "إس. في. تي" السويدية، اليوم السبت: "أعتقد أن يتم التوقيع على حوالي 15 وثيقة تتعلق بالانضمام لحلف الناتو، كما أن السويد عازمة على الاندماج بعمق في المجال العسكري لحلف الناتو".

ويأتي هذا في ظل إشكاليات تحيط بانضمامها للحلف.

وأعلن رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، الثلاثاء الماضي، أن السويد مستعدة لاستئناف المحادثات مع تركيا للانضمام إلى الناتو بمجرد أن تكون أنقرة مستعدة لذلك.

وتقدمت كل من فنلندا والسويد، في مايو الماضي، بطلب الحصول على عضوية "الناتو".

وتقول الدولتان إن ما دفعهما للتخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

جدير بالذكر، أن انضمام عضو جديد إلى الحلف، تتطلب موافقة جماعية من أعضاء الحلف، في حين تعتبر تركيا من الدول المؤسسة للحلف.

وتركيا هي الدولة الوحيدة التي ما زالت تعارض الانضمام بينما لا تزال موافقة هنغاريا رهن المصادقة.

المصدر: سبوتنيك.