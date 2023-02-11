إسرائيل.. قتيلان و 6 جرحى في حادث اصطدام

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون في حادث اصطدام سيارة بثلاث سيارات كانت متوقفة على الطريق السريع رقم 1 بين معاليه أدوميم وميشور أدوميم بينها سيارتان لحرس الحدود الإسرائيلي.

وفي الساعة 00:58 ورد بلاغ لمركز نجمة داوود الحمراء حول حادث الاصطدام على "الطريق السريع رقم 1" (الطريق السريع رقم 1 هو الطريق السريع الرئيسي الذي يربط تل أبيب والقدس).

وأقر مسعفو نجمة داوود وفاة شخصين يبلغان من العمر حوالي 20 عاما في الموقع ولم يتم تحديد هويتهما بعد، فيما قدموا العلاج الطبي وأحالوا إلى مستشفيات هداسا عين كارم والعيسوية وشعاري تصيدق 6 مصابين بجروح طفيفة.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان صدر عنها صباح اليوم السبت أن أربعة من الجرحى هم من الشرطة وحرس الحدود.

المصدر: RT