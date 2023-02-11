لبنان.. شاب يلقي 3 قنابل على منزل فتاة يحبها بعدما رفضته عائلتها (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن أحد المواطنين أقدم على إلقاء 3 قنابل في بلدة راميا الجنوبية على منزل الفتاة التي يحبها، بعدما رفضته العائلة، مما أدى إلى اندلاع حريق في مكان الحادث.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، "أقدم شاب على إلقاء 3 قنابل في بلدة راميا الجنوبية على منزل الفتاة التي يحبها، بعدما رفضته العائلة، مما أدى إلى اندلاع حريق في المنزل كما تسبب باحتراق سيارتين في المكان ولا إصابات بشرية".

وعملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق كما حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا بالحادث.

ولفتت المصادر إلى أن الشاب كان قد خطف الفتاة قبل يوم وأعادها إلى منزل أهلها ضمن تسوية تقضي بالتقدم رسميا لطلب يدها.

حدثان أمنيان متزامنان في الجنوب



اقدم احد الاشخاص على اطلاق 3 قنابل على منزل في بلدة راميا الجنوبية (قيل ان دوافعه عاطفية) مما ادى الى احتراق ٣ سيارات وبطاريات طاقة شمسية وفر الى جهة مجهولة



سمع دوي قذيفة من نوع "b7"، وفر المنفذون إلى جهة مجهولة وذلك في منطقة النصار - قرب قانا pic.twitter.com/qJ0Usm586Q — Fouad Khreiss (@fouadkhreiss) February 10, 2023

المصدر: مواقع لبنانية