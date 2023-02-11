 
مباشر

لبنان.. شاب يلقي 3 قنابل على منزل فتاة يحبها بعدما رفضته عائلتها (فيديو)

أخبار العالم

لبنان.. شاب يلقي 3 قنابل على منزل فتاة يحبها بعدما رفضته عائلتها (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uqcx

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن أحد المواطنين أقدم على إلقاء 3 قنابل في بلدة راميا الجنوبية على منزل الفتاة التي يحبها، بعدما رفضته العائلة، مما أدى إلى اندلاع حريق في مكان الحادث.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، "أقدم شاب على إلقاء 3 قنابل في بلدة راميا الجنوبية على منزل الفتاة التي يحبها، بعدما رفضته العائلة، مما أدى إلى اندلاع حريق في المنزل كما تسبب باحتراق سيارتين في المكان ولا إصابات بشرية".

وعملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق كما حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا بالحادث.

ولفتت المصادر إلى أن الشاب كان قد خطف الفتاة قبل يوم وأعادها إلى منزل أهلها ضمن تسوية تقضي بالتقدم رسميا لطلب يدها.

المصدر: مواقع لبنانية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم الخامس