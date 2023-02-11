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أنطونوف: خطط الغرب لهزيمة روسيا باءت بالفشل

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أنطونوف: خطط الغرب لهزيمة روسيا باءت بالفشل
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أكد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن خطط الغرب لهزيمة روسيا باءت بالفشل، وأن موسكو لن تتخلى عن أهدافها لتشكيل نظام عالمي قائم على المساواة ومبادئ القانون الدولي.

وقال أنطونوف: "لقد حمل العالم الغربي السلاح ضدنا ومع ذلك، فمن الواضح اليوم أن خطط إلحاق هزيمة استراتيجية ببلادنا باءت بالفشل".

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وأشار إلى أن روسيا خلال العام الماضي، أعادت بناء اقتصادها وعززت قوتها العسكرية، وكثفت التعاون مع معظم الدول.

وأضاف: "نعم، هذا صعب علينا. نعم، نحن نعيش في ظل عقوبات اقتصادية. حتى أنهم يريدون شطب روسيا من الخريطة السياسية للعالم. يوما بعد يوم، يشعر الدبلوماسيون الروس برغبة غير الأصدقاء في تقويض علاقاتنا القائمة منذ قرون مع بلدان رابطة الدول المستقلة، وآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية".

وشدد على أن موسكو لن تتخلى عن أهدافها رغم ذلك، وعلى رأسها تشكيل نظام عالمي ديمقراطي قائم على المساواة واحترام القانون الدولي.

المصدر: نوفوستي

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