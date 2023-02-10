خبير أمريكي: الدبابات الغربية لن تغير مسار المواجهة في أوكرانيا

أكد مايكل كوفمان، خبير مركز الأبحاث البحرية الأمريكية أن الدبابات الغربية لن تغير مسار المواجهة بأوكرانيا، حيث دمّرت روسيا آلاف الدبابات الأوكرانية، التي لا تختلف عن الغربية.

وقال كوفمان في مقابلة مع صحيفة "دير شبيغل" إن "الدبابات ليست عصا سحرية"، وأكد أنه حتى الأسلحة القوية مثل راجمات "هيمارس" فقدت أهميتها، حيث أنه عادة ما يكون لنوع معين من الأسلحة تأثير أكبر عند استخدامه لأول مرة في مواجهة معينة.

وأشار إلى أنه تم تدمير آلاف الدبابات في أوكرانيا، وأضاف: "لا أعتقد أن الدبابات الغربية متفوقة على الدبابات الروسية إلى حد يغير الوضع برمته".

المصدر: نوفوستي