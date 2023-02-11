طهران تطلق سراح الباحثة الفرنسية الإيرانية فريبا عادلخاه

أفرجت طهران يوم الجمعة، عن الباحثة الإيرانية الفرنسية فريبا عادلخاه، المعتقلة في إيران منذ يونيو 2019، حيث حكم عليها بالسجن 5 سنوات بتهمة المساس بالأمن القومي.

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وقال أحد المقربين منها لوكالة "فرانس برس" شرط عدم كشف اسمه، "أصبحت حرة لكننا لا نعلم شيئا عن وضعها".

وخرجت عادلخاه وهي باحثة بمعهد العلوم السياسية في باريس وعالمة الأنثروبولوجيا المتخصصة في المذهب الشيعي، من السجن في 3 أكتوبر 2020 وانتقلت إلى مقر إقامتها الخاص حيث عاشت تحت إقامة جبرية، قبل أن تؤكد طهران إعادتها إلى السجن، في 16 يناير 2022 بسبب "مخالفتها" شروط الإقامة الجبرية، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وقال نائب رئيس السلطة القضائية، كاظم غريب آبادي، إن "السيدة عادلخاه خالفت بشكل متعمد القيود المحددة خلال إقامتها الجبرية عشرات المرات".

وأضاف "نتيجة لذلك... تمت إعادتها إلى السجن"، وذلك وفق ما نقل موقع "ميزان أونلاين" التابع للقضاء الإيراني.

وفي سياق متصل، قال القضاء الإيراني إنه أفرج الجمعة عن فرهاد ميثمي، المعارض المعتقل المضرب عن الطعام.

وغردت السلطة القضائية على "تويتر" قائلة إن المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، أقر في الآونة الأخيرة عفوا وأدرج اسم فرهاد ميثمي في هذا العفو وأطلق سراحه من السجن قبل ساعات.

وذكرت صحيفة "شرق" الإصلاحية أن الناشط "فرهاد ميسمي اعتقل في يوليو 2018، وأفرج عنه من السجن بعد أن قضى عقوبته".

وقال محاميه محمد موغيمي إن موكله، وهو طبيب وناشط في مجال حقوق الإنسان، كان مضربا عن الطعام لعدة أسابيع بسبب طريقة تعامل السلطات مع الاحتجاجات.

المصدر: وكالات