 
مباشر

برلماني بريطاني: بلادنا لن تصمد أكثر من 5 أيام إن تعرضت للحرب

أخبار العالم

برلماني بريطاني: بلادنا لن تصمد أكثر من 5 أيام إن تعرضت للحرب
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uqbq

أعلن رئيس لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني، توبياس إلوود، أن القوات البريطانية لن تصمد أكثر من خمسة أيام إن تعرضت للحرب، بعد استنفادها الأسلحة التي أرسلت لكييف.

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلا عن إلوود: "التضخم المرتفع وتكاليف استبدال المعدات المرسلة إلى أوكرانيا خلقت "صورة قاتمة حقا" وأدت إلى مخزون عسكري خطير ومستنفد".

إقرأ المزيد
وزير الخزانة البريطانية: لا يمكننا زيادة الإنفاق العسكري للبلاد
وزير الخزانة البريطانية: لا يمكننا زيادة الإنفاق العسكري للبلاد

وأكد أن الجيش البريطاني يعاني من نقص خطير في صواريخ الدفاع الجوي والصواريخ المضادة للدبابات، التي تم إرسالها في وقت سابق إلى أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي وزارة الدفاع البريطانية يناقشون إجراءات توفير التكاليف.

وقال مصدر مطلع إن تلك الإجراءات قد تشمل إيقاف تشغيل حاملة الطائرات "إتش إم إس برينس أوف ويلز"، وخفض رحلات القوات الجوية وتقليص عمليات القوات الخاصة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم الخامس