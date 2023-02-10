واشنطن لا تنوي الاتصال مع بكين لبحث حادث الجسم الطائر فوق ألاسكا
Legion-Media
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قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن واشنطن لا تنوي الاتصال مع الصين لبحث حادث الجسم الطائر فوق ألاسكا.
وأضاف: "لا أملك معلومات عن خطط لإجراء اتصالات مع الصين في هذا الصدد".
وأوضح أن واشنطن ما زالت غير جاهزة للإعلان بشكل مؤكد عن الدولة أو المنظمة التي تمتلك هذا الجهاز.
وتابع: "لا معلومات أكيدة عن البلد أو المنظمة أو الجهة صاحبة هذا الجهاز".
في وقت سابق، أعلن كيربي أن الجيش الأمريكي أسقط "جسما طائرا على ارتفاع عال" فوق ولاية ألاسكا.
المصدر: نوفوستي