واشنطن لا تنوي الاتصال مع بكين لبحث حادث الجسم الطائر فوق ألاسكا

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن واشنطن لا تنوي الاتصال مع الصين لبحث حادث الجسم الطائر فوق ألاسكا.

وأضاف: "لا أملك معلومات عن خطط لإجراء اتصالات مع الصين في هذا الصدد".

وأوضح أن واشنطن ما زالت غير جاهزة للإعلان بشكل مؤكد عن الدولة أو المنظمة التي تمتلك هذا الجهاز.

وتابع: "لا معلومات أكيدة عن البلد أو المنظمة أو الجهة صاحبة هذا الجهاز".

في وقت سابق، أعلن كيربي أن الجيش الأمريكي أسقط "جسما طائرا على ارتفاع عال" فوق ولاية ألاسكا.

المصدر: نوفوستي