واشنطن: روسيا لا تهدد مولدوفا ورومانيا بعمل عسكري

قال فيدانت باتيل، متحدث الخارجية الأمريكية إن روسيا لا تهدد مولدوفا ورومانيا، وذلك تعليقا على عبور صاروخين روسيين أجواء البلدين إلى أوكرانيا التي تعرضت لضربة صاروخية روسية اليوم.

وفي وقت سابق قال القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، إن صاروخين روسيين عبرا أجواء مولدوفا ورومانيا، قبل أن يدخلا المجال الجوي الأوكراني.

وأعلنت وزارة الدفاع المولدوفية عن انتهاك مزعوم للمجال الجوي المولدوفي بصاروخ كان متجها نحو أوكرانيا، لكنها لم تحدد مصدره.

وتم استدعاء السفير الروسي أوليغ فاسنيتسوف إلى وزارة الخارجية المولدوفية.

المصدر: نوفوستي