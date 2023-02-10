الولايات المتحدة قلقة من الترسانة النووية الصينية

أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للحد من التسلح والأمن الدولي، بوني جينكينز، أن واشنطن قلقة من الترسانة النووية الصينية.

وقالت جينكينز: "الصين تبني قدرات عسكرية ونووية، هذا مصدر قلق. ونحن لا نرى انفتاحا في هذه العملية".

وأشار البنتاغون في وقت سابق أن حجم الترسانة النووية الصينية سيزداد بأكثر من ثلاثة أضعاف بحلول العام 2035، لتبلغ 1500 رأس نووية، مشددا على أن بكين تواصل تعزيز قدرات سلاحها الجوي.

المصدر: نوفوستي