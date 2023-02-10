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عبد اللهیان: لدينا قدرة عالية في الطاقة النووية السلمية ولا نسعى وراء "القنبلة"

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عبد اللهیان: لدينا قدرة عالية في الطاقة النووية السلمية ولا نسعى وراء
Globallookpress
وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان
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أكد وزير الخارجية الإيران،ي حسين أمير عبد اللهيان، عدم رغبة بلاده في الحصول علی القنبلة الذرية بناء على معتقداتها وقيمها، رغم امتلاكها قدرات عالية في مجال الطاقة النووية السلمية.

وقال في مقابلة مع إذاعة "ان بي ار": "لدينا قدرات عالية في مجال الطاقة النووية السلمية وقمنا بتوسيع نطاق أنشطتنا النووية السلمیة ردا على تصرفات أمريكا الخاطئة وفي إطار المعاملة بالمثل، ولكن بناءا علی معتقداتنا وقيمنا، لا نسعى وراء القنبلة الذرية."

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وأضاف: "بالتأكيد، نحن لا نبحث عن أسلحة نووية، ولكن فيما يتعلق بالمفاوضات التي أجريناها مع أطراف خطة العمل المشترك الشاملة، إذا اتخذ الأطراف الأخری خطوات، في إطار منطق حقوق الشعب الإيراني، فسنتخذ إجراءات مهمّة للوصول إلى الخطوة النهائية کما قد فعلنا ذلك في الأشهر الماضية."

وأردف: "بالطبع، أعلن الجانب الأمريكي مرارا وتكرارا أن خطة العمل المشترك الشاملة مهمة بالنسبة لنا ونريد العودة إلى الاتفاق وأعتقد أن الأمريكيين لا يمكنهم حسم أمرهم."

وبيّن وزير الخارجية الإيراني أنه لا يعرف ما الذي يجري في البيت الأبيض، "لكن ما يحدث هو أننا ما زلنا لا نرى، في أمريكا، القوة لاتخاذ القرار بالعودة إلى خطة العمل الشامل المشتركة."

المصدر: إرنا

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