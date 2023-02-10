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كييف تعلن بيع الأصول الروسية المصادرة لديها بمزاد علني

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كييف تعلن بيع الأصول الروسية المصادرة لديها بمزاد علني
Legion-Media
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أعلن رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميغال، أن كييف قررت بيع الأصول الروسية المصادرة في أوكرانيا بمزاد علني.

وكتب شميغال على "تيلغرام": "ستجري الحكومة مزادات مفتوحة وشفافة لبيع الممتلكات الروسية المصادرة. اليوم وافقوا على قرار ينظم بيعهم. وسيكون صندوق ممتلكات الدولة في أوكرانيا مسؤولا عن ذلك".

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وأشار إلى أن الشركات الأوكرانية والأجنبية ستكون قادرة على المشاركة في المزادات.

وقال إنه تمت مصادرة مئات المواقع التي يُزعم أنها مملوكة للسلطات الروسية ورجال الأعمال الروس في أوكرانيا حتى الآن.

ووقع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في 10 مارس 2022 قانونا يسمح بمصادرة ممتلكات روسيا ومواطنيها على أراضي أوكرانيا.

المصدر: تاس

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