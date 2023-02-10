الأمم المتحدة تؤكد صحة فيديو جديد لإعدام نازيي كييف أسرى روسا

أكدت المتحدثة باسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، صحة الفيديو الذي يظهر جنودا أوكرانيين يعدمون أسرى حرب روسا، في جريمة جديدة يرتكبها نازيو قوات كييف.

وقالت هورتادو: "نحن على علم بهذا الفيديو، ونعتقد أنه حقيقي".

وأضافت: الأمم المتحدة على علم أيضا بفيديو آخر ظهر على منصات التواصل الاجتماعي، ويتضمن مشاهد مكملة للحادث الأول، ويظهر فيه جندي أوكراني يعترف بالقتل ويحاول تبريره، مدعيا بأن الضحايا رفضوا الاستسلام، أو أنهم من مقاتلي "فاغنر".

وتابعت: "هذه الأعذار لا تبرر بالاستناد للقانون الدولي الإنساني ما فعله الجندي الأوكراني".

المصدر: نوفوستي