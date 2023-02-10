العثور على جثتي امرأة روسية وطفل في هاتاي بتركيا

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ الروسية عن العثور على جثتي مواطنين روسيين (امرأة وطفل) في منشأة مدمرة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا.

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ويعمل رجال الإنقاذ من وزارة الطوارئ الروسية في إحدى المنشآت المدمرة، حيث تقيم عائلة روسية منذ مساء الأربعاء، وقد جاء في بيان الوزارة: "خلال عمليات الإنقاذ، تم العثور على امرأة وطفل دون علامات تدل على الحياة، ويتواصل البحث عن أفراد الأسرة الآخرين".

وكانت الأنباء قد تواردت في وقت سابق بأن رجال الإنقاذ حددوا المكان المتوقع للمواطنين الروس الذين كانوا تحت أنقاض المنزل، بعد أن تم تلقي معلومات حول الأسرة الروسية في اليوم السابق. وبالتنسيق مع الجانب التركي، انتقل رجال الإنقاذ بسرعة من كهرمان مرعش إلى محافظة هاتاي، التي كانت هي الأخرى الأكثر تضررا من الزلزال.

المصدر: تاس