موسكو: ضمانات كييف بعدم استخدام الأسلحة الغربية لشن هجمات على روسيا ليست محل ثقة

قال أليكسي بولشوك مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، إن موسكو لا تثق ولا تصدق تصريحات كييف بشأن عدم استخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية.

وأضاف بولشوك: "صرح وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف مؤخرا بأن كييف مستعدة لمنح الدول الغربية ضمانات بأن أسلحتها لن تستخدم لضرب عمق الأراضي الروسية.. لا يمكن الوثوق في مثل هذه التصريحات، لأن السلطات الأوكرانية أبدت مرارا خداعها وعدم القدرة على التفاوض".

وكانت صحيفة The Times قد أوردت في تقريرها الأخير، نقلا عن مصادر عسكرية أوكرانية بأن كييف مستعدة لاستخدام الصواريخ البريطانية بعيدة المدى لضرب أهداف في شبه جزيرة القرم الروسية.

وأكد مصدر الصحيفة أن تصريح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حول تدمير المواقع العسكرية الروسية "في أعماق الأراضي المحتلة" بصواريخ بعيدة المدى يشير إلى إمكانية توجيه ضربات للقرم وأن كييف مستعدة لذلك.

المصدر: نوفوستي