"التايمز": كييف قد تستخدم الصواريخ البريطانية في استهداف القرم

أفادت صحيفة The Times نقلا عن مصادر عسكرية أوكرانية بأن كييف مستعدة لاستخدام الصواريخ البريطانية بعيدة المدى لضرب أهداف في شبه جزيرة القرم الروسية.

وأكد مصدر الصحيفة أن تصريح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حول تدمير المواقع العسكرية الروسية "في أعماق الأراضي المحتلة" بصواريخ بعيدة المدى يشير إلى إمكانية توجيه ضربات للقرم وأن كييف مستعدة لذلك.

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وحسب مراقبين عسكريين بريطانيين، فإن ذلك ينسحب على صواريخ Harpoon المضادة للسفن بمدى يصل إلى 240 كم، ويمكن تعديلها لضرب أهداف أرضية.

وهناك خيار آخر وهو صواريخ Storm Shadow "جو–جو" التي يصل مداها إلى 560 كم، ولكن يبدو أن نقل صواريخ Storm Shadow إلى أوكرانيا أمر غير مرجح بالنسبة للخبراء الذين قابلتهم الصحيفة، لأن ذلك سيعني أن المملكة المتحدة تنقل أسلحة إلى أوكرانيا مداها أطول من الأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة، مما سيضع واشنطن في موقف غير مريح.

وأكدت الصحيفة أنه رغم مخاوف لندن السابقة من تصعيد النزاع بسبب توريد الأسلحة لكييف، تبحث الآن عدد الصواريخ التي يمكن نقلها إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي