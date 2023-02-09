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اعتداء على مشرّعة أمريكية في مقر إقامتها بواشنطن

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اعتداء على مشرّعة أمريكية في مقر إقامتها بواشنطن
AP Photo/J. Scott Applewhite
المشرعة الديمقراطية الأمريكية أنجي كريغ
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تتماثل المشرعة الديمقراطية الأمريكية عن ولاية مينيسوتا، أنجي كريغ، للشفاء بعد اعتداء تعرضت له في مقر إقامتها بواشنطن.

مدير مكتب المشرعة، نيك كو، قال إنه لا يوجد دليل على أن الدافع وراء الاعتداء سياسي.

وأوضح أنها تعرضت للاعتداء في مصعد المبنى السكني صباح اليوم الخميس، وأنها دافعت عن نفسها وأصيبت بكدمات فقط.

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واتصلت النائبة الديمقراطية برقم الطوارئ، وهرب المعتدي.

ويأتي الهجوم بعد اعتداء رجل على زوج رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي في منزلهما بسان فرانسيسكو في أكتوبر، وقال الرجل للشرطة بأن دافعه كان سياسيا وأن هدفه المقصود كان بيلوسي.

المصدر: "أ ب"

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