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إسرائيل.. 50 شركة تكنولوجيا Hi-Tech تعلن مشاركتها في الإضراب الكبير

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إسرائيل.. 50 شركة تكنولوجيا Hi-Tech تعلن مشاركتها في الإضراب الكبير
Globallookpress
احتجاجات في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو
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أعلنت أكثر من 50 شركة إسرائيلية للتكنولوجيا الفائقة مشاركة موظفيها بالإضراب المزمع يوم الاثنين المقبل احتجاجا على التعديلات القضائية التي تنوي حكومة بنيامين نتنياهو تنفيذها.

هذا وسيتم تنظيم الإضراب والمظاهرات الاحتجاجية خارج مبنى الكنيست في القدس، في الوقت الذي تجتمع فيه اللجنة الوزارية للتشريع لمناقشة مشروع التعديلات المقترحة.

يشار إلى أنّه من بين الشركات التي أعلنت نيّتها الانضمام إلى الإضراب، صندوق TLV Partners الذي قدم حافلات مجانية لصالح العمال المشاركين في الإضراب، كما ستسمح شركة Lemonade لموظفيها بالإضراب وستوفر لهم وسائل النقل إلى مكان الاحتجاجات.

كما أنّه من بين الشركات الأخرى المشاركة في الاضراب: Natural Intelligence و Apsplayer و CheQ cyber company و Iron Sars و Hello Heart و Trigo و SKAI و AirViz Drones و INX و Algosk و Sorbet وعشرات من شركات البرمجيات والتكنولوجيا الحيوية الأخرى.

المصدر: RT

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