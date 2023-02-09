إعادة تفعيل حسابات ترامب على "فيسبوك" و"إنستغرام"

أعادت شركة "ميتا" اليوم الخميس تفعيل حساب "فيسبوك" الخاص بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد تعليق دام عامين.

وبعد بضع دقائق من تفعيل حساب ترامب على "فيسبوك"، أعيد تفعيل حسابه على "إنستغرام"، والذي تم حظره بعد 6 يناير 2021.

إقرأ المزيد

وانتقد مدافعون عن الحقوق المدنية في وقت سابق قرار شركة "ميتا" بإعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على "فيسبوك" و"إنستغرام"، معتبرين أن ذلك "سيؤجج نيران الكراهية والانقسام".

يذكر أنه تم حجب حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي في يناير 2021 على خلفية اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في واشنطن، في اليوم الذي كان من المقرر إقرار الكونغرس للنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، التي رفض ترامب الاعتراف بهزيمته فيها.

المصدر: تاس