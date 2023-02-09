السفير الروسي في برلين يرد على تصريحات بيستوريوس حول بوتين

قال السفير الروسي لدى برلين، سيرغي نيتشاييف، إن تصريحات وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "غير لائقة وتثير الاستغراب".

وقال السفير في حديث لوكالة "نوفوستي"، يوم الخميس: "نعتقد أن مثل هذه التصريحات العلنية لا تتماشي مع قواعد اللياقة وتثير الاستغراب والأسف. ويبدو أن عضو الحكومة الألمانية لم ينتبه إلى أن رئيسه، المستشار الفدرالي الألماني قد أعلن أكثر من مرة عن اهتمامه بمواصلة الحوار مع الزعيم الروسي".

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وأضاف أن "مثل هذه التصريحات لا تنسجم مع نبرة الاتصالات الروسية الألمانية القليلة أصلا، التي تفترض وجود إطار متحضر للتواصل، حسبما نأمل".

وتابع قائلا: "نود الإشارة إلى أن الخطاب الشديد اللهجة المعادي لروسيا لا يجعل السلام في أوكرانيا أقرب، والنشاط المكثف لتزويد نظام كييف بالأسلحة الألمانية أيضا".

وجاء ذلك ردا على تصريحات وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأن "العالم لكان أفضل بدون فلاديمير بوتين".

المصدر: نوفوستي