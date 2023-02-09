دعا النائب سلطان حمزايف لاستماع البرلمان الروسي لإفادة الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، بعد تقريره عن ضلوع واشنطن بتفجير أنابيب "السيل الشمالي" للغاز الروسي إلى ألمانيا في مياه النرويج.

وقال خامزاييف لوكالة ريا نوفوستي الخميس: "هذه معلومات خطيرة للغاية تتطلب مناقشة مفصلة. أعتقد أن نواب مجلس الدوما يمكنهم دعوة هيرش رسميا للحصول على معلومات أكثر تفصيلا عن تحقيقه الصحفي".

في الوقت نفسه، أضاف خامزاييف: أن مناقشة الموضوع يمكن أن تتم في موقع اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في مسألة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، لأن "هذه الجرائم متشابكة بشكل مظلم مع بعضها البعض".

ونشر الصحفي الأمريكي، الحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش في وقت سابق من هذا الأسبوع تحقيقات استقصائية أجراها للوقوف على الجهة التي تقف خلف انفجارات خطوط أنابيب غاز "السيول الشمالية".

وتضمن التحقيق معلومات تفيد بأن غواصين أمريكيين قاموا بتركيب متفجرات تحت "السيول الشمالية" خلال مناورات НАТО Baltops التي جرت في صيف عام 2022، وبعد ذلك بثلاث أشهر قام النرويجيون بتنشيطها.

وقرر الرئيس الأمريكي جو بايدن تخريب السيول الشمالية بعد أكثر من تسعة أشهر من المناقشات السرية مع فريق الأمن القومي.

المصدر: ريا نوفوستي.