بعد حادث المنطاد.. واشنطن بصدد مراجعة استراتيجيتها تجاه الصين

أعلنت المتحدثة باسم البنتاغون، ميليسا دالتون، أن واشنطن بصدد "مراجعة استراتيجيتها تجاه بكين بعد حادث المنطاد، وإعادة تقييم وضعها الشامل ونهجها الاستراتيجي".

يشار إلى أنّ مساعد وزير الدفاع الأمريكي، ذكر في وقت سابق أن واشنطن ستتخذ قرارا في الوقت الذي تتدراس فيه بيانات جديدة عن نشاط طائرات تابعة لجمهورية الصين الشعبية.

بدوره، ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس، إن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، لم تتعرض لأضرار جسيمة بسبب الموقف مع دخول المنطاد إلى المجال الجوي الأمريكي.

الجدير بالذكر أنه وبسبب هذا الحادث، أرجأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارته التي كانت مقرّرة إلى الصين.

المصدر: نوفوستي