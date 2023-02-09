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واشنطن تتهم الجيش الصيني بالوقوف وراء برنامج تجسس جوي واسع

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واشنطن تتهم الجيش الصيني بالوقوف وراء برنامج تجسس جوي واسع
AP
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اتهمت الإدارة الأمريكية الجيش الصيني بالوقوف "على الأرجح" وراء برنامج تجسس جوي جريء استهدف أكثر من 40 دولة في خمس قارات.

وقدمت إدارة الرئيس جو بايدن بيانا حول البرنامج الذي تم عبر مناطيد مراقبة على ارتفاعات عالية مماثلة لارتفاع ذلك المنطاد الذي أسقطته الولايات المتحدة فوق ساحل المحيط الأطلسي نهاية الأسبوع الماضي.

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البيان الصادر عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية قدّم أكبر قدر من التفاصيل حتى الآن لربط "جيش التحرير الشعبي" الصيني بالمنطاد الذي اخترق أجواء الولايات المتحدة، مع تأكيد الإدارة أن الصين طورت برنامج تجسس ضخما قادرا على جمع معلومات استخباراتية حساسة.

ويأتي البيان الأمريكي في محاولة لدحض النفي الصين المستمر لاستخدام منطاد تجسس، بما في ذلك ما أعلنته بكين يوم الخميس بأن الاتهامات الأمريكية بشأن المنطاد ترقى إلى "حرب معلومات" على الصين.

المصدر: "أ ب"

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