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رئيسة الوزراء الإيطالية تصف دعوة زيلينسكي إلى باريس بـ "غير المناسبة"

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رئيسة الوزراء الإيطالية تصف دعوة زيلينسكي إلى باريس بـ
Globallookpress Piero TenagliKeystone Press Agency
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (صورة أرشيفية)
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وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى باريس بأنها "تنتهك وحدة الاتحاد الأوروبي" و"غير مناسبة".

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جاء ذلك في تصريحات أدلت بها ميلوني لدى وصولها إلى قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث قالت: "أعتقد أن دعوة زيلينسكي إلى باريس يوم أمس كانت غير مناسبة، لأنني أعتقد أن قوتنا تكمن في وحدتنا وتلاحمنا".

ونقلت وكالة asknews عنها قولها: "إني اتفهم القضايا السياسية الداخلية، إلا أن هناك أوقاتا يؤدي فيها تفضيل الرأي العام المحلي إلى الإضرار بالقضية، ويبدو لي أن هذه هي إحدى تلك الحالات".

المصدر: نوفوستي

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