رئيسة الوزراء الإيطالية تصف دعوة زيلينسكي إلى باريس بـ "غير المناسبة"

وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى باريس بأنها "تنتهك وحدة الاتحاد الأوروبي" و"غير مناسبة".

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جاء ذلك في تصريحات أدلت بها ميلوني لدى وصولها إلى قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث قالت: "أعتقد أن دعوة زيلينسكي إلى باريس يوم أمس كانت غير مناسبة، لأنني أعتقد أن قوتنا تكمن في وحدتنا وتلاحمنا".

ونقلت وكالة asknews عنها قولها: "إني اتفهم القضايا السياسية الداخلية، إلا أن هناك أوقاتا يؤدي فيها تفضيل الرأي العام المحلي إلى الإضرار بالقضية، ويبدو لي أن هذه هي إحدى تلك الحالات".

المصدر: نوفوستي