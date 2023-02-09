ناشط ألماني: يبدو أن برلين على علم بتورط أمريكا والنرويج في تفجير "السيل الشمالي"

اعتبر الصحفي والناشط الألماني رالف نيماير أن سلطات بلاده ربما على علم بضلوع الولايات المتحدة والنرويج في تفجير خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" العام الماضي، لكنها تخفي ذلك.

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وقال نيماير في تصريح لقناة RT DE تعليقا على التحقيق الذي نشره الصحفي الأمريكي المشهور سيمور هيرش بشأن ملابسات تخريب "السيل الشمالي" ودور الولايات المتحدة والنرويج فيه: "لقد حدثت مثل هذه العملية السرية بالفعل. لدي معلومات داخلية بهذا الشأن من السلطات الألمانية".

وأوضح نيماير قائلا: من خلال (النائبة اليسارية في البوندستاغ) سارا واغنكنخت، سألناهم عن آخر نتائج التحقيق (في عملية التخريب). لم نتلق إجابة واضحة من مكتب روبيرت هابك (نائب المستشار الاتحادي) ولا من وزارة العدل".

وتابع أنهم قالوا لفاغنكنخت إنهم لا يشاركون أحدا هذه المعلومات لأنها "في غاية السرية لدرجة أنها قد تضر بمصالح دول شريكة"، وهذا، حسب نيماير، "اقتباس حرفي" من تصريح الحكومة "يتحدث عن نفسه".

وكان سيمور هيرش، المعروف بمنشوراته عن الجرائم الأمريكية في فيتنام وفي حروب الشرق الأوسط، ولا سيما فضيحة التعذيب في سجن أبو غريب العراقي، قد تمكن من الحصول على معلومات حول عملية "تفجير خط أنابيب السيل الشمالي" من مصدر، لم يذكر اسمه، وكان متورطا بشكل مباشر في الإعداد لها، على حد تعبيره.

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ورفض البيت الأبيض "بصورة قاطعة" المعلومات الواردة في تحقيق هيرشووصفها بأنها "كذبة مفبركة وخرافة كاملة".

من جانبها، دعت موسكو إلى تحقيق دولي مفتوح في تورط الولايات المتحدة في تفجير "السيل الشمالي"، محذرة الغرب مما سيلحق به من عواقب لهذه العملية.

المصدر: RT