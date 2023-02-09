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نتائج "محبطة" لماكرون وزيلينسكي لاستطلاع حول "وسام شرف"

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AP
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لم يحظ قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منح نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وسام الشرف، بتأييد غاليبة ساحقة من المشاركين في استطلاع أجرته إذاعة "سود راديو" الفرنسية.

وأجاب 92% من المشاركين في الاستطلاع بـ"لا" على السؤال: "هل أصاب إيمانويل ماكرون عندما قدم وسام الشرف للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي"؟

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خلال اجتماع في باريس.. زيلينسكي يطلب من ماكرون وشولتس تزويد كييف بطائرات وأسلحة ثقيلة
خلال اجتماع في باريس.. زيلينسكي يطلب من ماكرون وشولتس تزويد كييف بطائرات وأسلحة ثقيلة

وكان زيلينسكي وصل أمس الأربعاء إلى باريس حيث عقد مباحثات مع ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس وطلب منهما تزويد كييف بالطائرات والأسلحة الثقيلة "في أسرع وقت ممكن".

وسبق أن حذرت الخارجية الروسية من أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.

المصدر: RT

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زلزال تركيا وسوريا.. عدد الضحايا في ازدياد وفرق الإنقاذ تسابق الزمن (اليوم الرابع)