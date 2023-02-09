قتلى وجرحى بانفجار غاز في مبنى سكني بشرق روسيا

لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب آخرون نتيجة انفجار غاز تلاه حريق في مبنى سكني في مدينة نوفوسيبيرسك بسيبيريا الروسية فجر اليوم الخميس، حسبما أفادت السلطات.

وذكر حاكم مقاطعة نوفوسيبيرسك أندري ترافنيكوف عبر "تلغرام" أن الحادث أدى إلى مقتل شخصين، موضحا أن إحدى الحالتين جاءت نتيجة التسمم بأحادي أكسيد الكربون، فيما بلغ عدد المصابين 7 أشخاص في حصيلة مرشحة للارتفاع.

وأشارت السلطات إلى أن المبنى المكون من خمسة طوابق تعرض لانهيار جزئي، وأن عملية البحث والإنقاذ وإزالة الأنقاض لا تزال مستمرة في الموقع، ويشارك فيها نحو 200 من رجال الطوارئ و60 قطعة من الآليات.

وأجلت السلطات أكثر من 50 شخصا من المبنى المنكوب، وفتحت تحقيقا لتحديد ملابسات وأسباب الحادث.

المصدر: "نوفوستي"