 
مباشر

قتلى وجرحى بانفجار غاز في مبنى سكني بشرق روسيا

أخبار العالم

قتلى وجرحى بانفجار غاز في مبنى سكني بشرق روسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uptp

لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب آخرون نتيجة انفجار غاز تلاه حريق في مبنى سكني في مدينة نوفوسيبيرسك بسيبيريا الروسية فجر اليوم الخميس، حسبما أفادت السلطات.

وذكر حاكم مقاطعة نوفوسيبيرسك أندري ترافنيكوف عبر "تلغرام" أن الحادث أدى إلى مقتل شخصين، موضحا أن إحدى الحالتين جاءت نتيجة التسمم بأحادي أكسيد الكربون، فيما بلغ عدد المصابين 7 أشخاص في حصيلة مرشحة للارتفاع.

وأشارت السلطات إلى أن المبنى المكون من خمسة طوابق تعرض لانهيار جزئي، وأن عملية البحث والإنقاذ وإزالة الأنقاض لا تزال مستمرة في الموقع، ويشارك فيها نحو 200 من رجال الطوارئ و60 قطعة من الآليات.

وأجلت السلطات أكثر من 50 شخصا من المبنى المنكوب، وفتحت تحقيقا لتحديد ملابسات وأسباب الحادث.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا.. اليوم الثالث