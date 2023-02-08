خلال اجتماع في باريس.. زيلينسكي يطلب من ماكرون وشولتس تزويد كييف بطائرات وأسلحة ثقيلة

طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس تزويد كييف بالطائرات والأسلحة الثقيلة "في أسرع وقت ممكن".

جاء ذلك خلال مباحثات عقدها زيلينسكي وشولتس وماكرون في باريس مساء الأربعاء. حيث أكد المستشار الألماني خلال الاجتماع أن ألمانيا ستقدم دعما عسكريا إلى كييف طالما كان ذلك ضروريا.

وتابع "نحن ندعم أوكرانيا، وقدمنا ​​لها الدعم المالي والإنساني والعسكري.. المدفعية الثقيلة والدفاع الجوي، ومؤخراً، تم تزويدها بالدبابات... وسنواصل القيام بذلك طالما تطلب الأمر"، حسبما أورد بيان صحفي مشترك نشره قصر الإليزيه على "تويتر".

ويعقد الاجتماع قبل قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس.

وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.

وحذر لافروف من أنه بينما يضخ الغرب المزيد والمزيد من الأسلحة بعيدة المدى في أوكرانيا، فإن الأهداف الجغرافية للعملية الخاصة تتحرك أكثر فأكثر من الخط الحالي.

المصدر: نوفوستي