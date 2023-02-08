مرورا بقطر.. المواطن الروسي مارتيشيف يغادر الولايات المتحدة إلى روسيا

طار الروسي يوري مارتيشيف، إلى دولة قطر قادما من نيويورك وذلك بعد إطلاق سراحه من أحد سجون الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء.

وقال أليكسي تاراسوف، محامي المواطن الروسي، لوكالة "تاس" إنه من المتوقع أن يصل إلى روسيا يوم الخميس.

وأضاف المحامي: "حسب معلوماتي، سافر يوري إلى قطر الساعة 10:00 اليوم (18:00 بتوقيت موسكو)".

وأوضح أنّه "سيطير إلى هناك ويقوم بالتبديل إلى رحلة أخرى ويصل موسكو يوم الخميس".

يشار إلى أنه في ديسمبر من العام الماضي، تم إطلاق سراح مارتيشيف من السجن في الولايات المتحدة وتم تسليمه إلى سلطات الهجرة في البلاد.

ويوم الثلاثاء الماضي، تم إطلاق سراحه من مركز الترحيل ونقله إلى نيويورك، حيث كان من المقرّر أن يسافر إلى الدوحة.

وسلمت السلطات اللاتفية مارتيشيف إلى الجانب الأمريكي في يوليو 2017 بذريعة ارتكابه جرائم إلكترونية.

وبذلك وافق على الإقرار بالذنب في تهمتين من لائحة الاتهام الموجهة إليه، والتي تجرمه بتهمة التآمر الإجرامي، وكذلك المساعدة والتواطؤ في قرصنة الكمبيوتر.

وفي المقابل، وافقت محكمة المقاطعة الفيدرالية للمنطقة الشرقية من فيرجينيا على إسقاط بقية التهم الموجهة ضد المواطن الروسي.

المصدر: تاس