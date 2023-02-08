بلينكن: ضمان تفوق أوكرانيا في ميدان القتال أفضل طريقة للحل الدبلوماسي

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن أفضل طريقة للإسراع بالحل الدبلوماسي في أوكرانيا هي "ضمان تفوق أوكرانيا في ميدان القتال"، حسب زعمه.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في واشنطن، يوم الأربعاء، إنه متفق مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على أن "الدبلوماسية تعتبر الطريقة الوحيدة" لإنهاء النزاع وإحلال "السلام العادل والراسخ".

واعتبر بلينكن أن القيادة الروسية "لا تبدي اهتماما حقيقيا بالدبلوماسية".

وأضاف أن "أفضل طريقة للإسراع بآفاق الدبلوماسية الحقيقية هي مواصلة بذل الجهود من أجل أن تتجه تطورات الأوضاع في ميدان القتال لصالح أوكرانيا. وهذا قد يضمن لأوكرانيا أقوى موقف وراء طاولة المفاوضات عندما ستحدث".

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ورفض بلينكن فكرة إلزام أوكرانيا بالاعتراف بانضمام الأراضي الجديدة لروسيا، قائلا إن ذلك "يجب أن يعتبره أي بلد يهتم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على الأمن والسلام الدولي، أمرا محكوما عليه بالفشل".

وأكد أنه من المهم بالنسبة لواشنطن وحلفائها مواصلة دعم كييف وتعزيزها، واعتبر العملية العسكرية الروسية واجهت "فشلا استراتيجيا".

وأضاف أن موسكو "فشلت في إضعاف الناتو الذي أصبح أقوى وأكثر تكاتفا مما كان في أي وقت مضى".

وقال الوزير الأمريكي: "اليوم نحن مركزون على الخطوات التي يمكننا اتخاذها من أجل ضمان المساعدات الأمنية لأوكرانيا، التي تحتاج إليها لحماية أراضيها".

يذكر أن روسيا كانت قد أعلنت مرارا أنها منفتحة على مفاوضات السلام مع أوكرانيا، لكن ذلك لا يبدو ممكنا في ظل مواقف السلطات الأوكرانية الراهنة. وأكدت أنها "ستحقق جميع أهداف" عمليتها العسكرية في أوكرانيا سواء بطرق سلمية أو عسكرية.

المصدر: تاس