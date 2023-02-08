أعلن أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، أن التغييرات الهائلة في الأفراد والإخفاقات في ساحة المعركة ستؤدي إلى استياء شعبي وتغيير في فريق فلاديمير زيلينسكي.

وقال الخبير سوسكين ذلك عبر قناته في "يوتيوب"، مشيرا إلى أن الخطوات الأخيرة التي أقدمت عليها سلطات كييف تشير إلى عدم أهلية النظام، لافتا إلى أنّ هذه السياسة ستنتهي بالبحث عن أعداء بين المواطنين الأوكرانيين.

وأضاف: "هذه مطاردة للساحرات. لن تنتهي بشكل جيد. إنها فيزياء أولية: قوة الفعل تولد قوة رد فعل مناسبة. كلما دفعوا أكثر، زادت ردة فعلهم ".

وبحسب سوسكين، فإن إخفاقات الجيش الأوكراني في النزاع مع روسيا ستلعب أيضا دورا في سقوط زيلينسكي، لأنها تزيد من حالة التوتر في المجتمع فقط.

المصدر: نوفوستي