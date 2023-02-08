لافروف يؤكد مساعي موسكو المتواصلة عند غوتيريش لإزالة قيود توريد الأسمدة (فيديو)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مواصلة موسكو مناشدة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإزالة القيود المفروضة على توريد الأسمدة والأغذية الروسية إلى الأسواق العالمية.

وصرّح وزير الخارجية الروسي بذلك، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوق.

وأضاف لافروف: "سنواصل بنشاط تشجيع الأمين العام للأمم المتحدة على السعي لإزالة الحواجز المصطنعة غير القانونية كجزء من مبادرته الشاملة، والتي تحتفظ بها الولايات المتحدة وحلفاؤها في طريق السلاسل اللوجستية والمالية لتوصيل الأسمدة والأغذية الروسية إلى الأسواق العالمية."

ولفت لافروف إلى أن الدول الإفريقية مهتمة بإمدادات روسيا من الوقود الهيدروكربوني والأغذية والأسمدة.

وقال: "ناقشنا هذا الأمر بصورة مفصّلة اليوم ومستعدون لتلبية طلبات هذه البضائع من موريتانيا ودول إفريقية أخرى".

المصدر: تاس