 
مباشر
عاجل
حصيلة الزلزال المدمر في تركيا وسوريا تتجاوز 8000 قتيل وعشرات آلاف الجرحى

البنتاغون: الدفاع الصينية لم توافق على طلبنا بالاتصال يوم إسقاط المنطاد

أخبار العالم

البنتاغون: الدفاع الصينية لم توافق على طلبنا بالاتصال يوم إسقاط المنطاد
AP Susan Walsh, File
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uplh

أعلنت واشنطن أن الصين رفضت طلبها لإجراء اتصال بين وزيري الدفاع الأمريكي لويد أوستين والصيني وي فنغ خه في اليوم الذي أسقطت فيه مقاتلة أمريكية المنطاد الصيني فوق الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر في بيان، يوم الثلاثاء، إنه "يوم السبت 4 فبراير، فور اتخاذ القرار بإسقاط منطاد جمهورية الصين الشعبية، قدمت وزارة الدفاع طلبا لإجراء اتصال آمن بين الوزير أوستين ووزير الدفاع الوطني لجمهورية الصين الشعبية وي فنغ خه".

وأضاف رايدر: "للأسف، رفضت جمهورية الصين الشعبية طلبنا. وإن التزامنا بفتح قنوات الاتصال سيبقى مستمرا".

إقرأ المزيد
بايدن: إسقاط المنطاد لا يضعف ولا يعزز العلاقات بين الولايات المتحدة والصين
بايدن: إسقاط المنطاد لا يضعف ولا يعزز العلاقات بين الولايات المتحدة والصين

يذكر أن الولايات المتحدة أسقطت يوم السبت المنطاد الصيني الذي رصدته فوق أراضيها، والذي اعتبرته منطادا استطلاعيا، بينما قالت الصين إنه منطاد لرصد الطقس ودخل الأجواء الأمريكية بالخطأ.

وفي أعقاب إسقاط المنطاد قالت بكين إن هذه الخطوة الأمريكية "أثرت بشدة" على العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، و"ألحقت ضررا" بها.

بدوره أجل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارته المقررة للصين إلى أجل غير محدد على خلفية الحادث.

المصدر: فرانس برس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية.. لحظة بلحظة