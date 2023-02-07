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أ ف ب: حصيلة الزلزال المدمر في تركيا وسوريا تتجاوز 7100 قتيل

الجيش والحرس الثوري في إيران يعلنان استعدادهما للإغاثة في سوريا وتركيا

أخبار العالم

الجيش والحرس الثوري في إيران يعلنان استعدادهما للإغاثة في سوريا وتركيا
AP
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أعلن كل من الحرس الثوري والجيش في إيران، عن استعدادهما للإغاثة في سوريا وتركيا، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين فجر أمس الاثنين وخلف آلاف الضحايا.

وفي اتصال هاتفي مع وزير الدفاع السوري العماد علي محمود عباس ووزير الدفاع التركي الجنرال خلوصي اكار، أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري استعداد الجمهورية الاسلامية الإيرانية، لإرسال فرق طبية ورجال إنقاذ لتقديم المساعدات لمنكوبي الزلزال.

هذا وأعرب قائد حرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي عن حزنه للزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، مقدما تعازيه لشعبي وحكومتي البلدين .

و أكد اللواء سلامي استعداد الحرس الثوري لإرسال جميع مرافق الإغاثة التابعة للحرس إلى المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا وسوريا.

المصدر: "فارس" + "العالم"

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