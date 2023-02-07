سوريا.. طائرة مساعدات إيرانية ثانية تصل مطار اللاذقية

وصلت ثاني طائرات المساعدات الإيرانية، إلى مطار اللاذقية، محملة بمساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

ووفقا لمراسل "سانا"، "حطت اليوم الثلاثاء، طائرة المساعدات الإيرانية الثانية، في مطار اللاذقية، محملة بمساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال".

وأعلنت إيران يوم الاثنين، عن إرسالها مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال في سوريا، مشيرة إلى إيفاد 6 فرق إغاثة إلى تركيا.

وأعلن كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة خلال اتصال عبر الفيديو بين كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السورية غير بيدرسون، استعداد إيران لتقديم مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال في سوريا.

وأعرب خاجي في الاتصال عن حزنه مما أصاب سوريا فجر الأمس، وما خلفه الزلزال من أضرار بشرية ومادية جسيمة، مشددا على أهمية جهود الأمم المتحدة لحشد الدول والمنظمات غير الحكومية لإرسال مساعدات إنسانية على الفور.

وسبق أن وصلت طائرة مساعدات إيرانية محملة بـ 45 طنا من المواد الإغاثية لمساعدة المتضررين من الزلزال.

المصدر: RT