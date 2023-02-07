الجيش الإيراني يكشف عن قاعدة جوية تحت الأرض (صور)

كشفت القوات الجوية التابعة للجيش الإيراني عن قاعدة "عقاب 44"، وهي أول قاعدة جوية تحت الأرض تابعة لها، بإمكانها استيعاب واستخدام المقاتلات الجديدة التي حصل عليها سلاح الجو.

وتفقد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد والقائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي القاعدة.

خلال زيارة اللواء باقري، تم الكشف أيضا عن صاروخ "عاصف" طويل المدى من طراز كروز الجوي المثبت على قاذفة القنابل Sukhoi-24.

وتمتلك قاعدة "العقاب 44" الجوية التكتيكية، منشآت مثل الإنذار، ومركز القيادة، وحظائر صيانة المقاتلات، ومراكز إصلاح وتأهيل الطائرات، ومعدات الملاحة الجوية، وخزانات الوقود، ولديها القدرة على استخدام جميع أنواع مقاتلات القوة الجوية لتنفيذ المهام الموكولة.



وتعد واحدة من العديد من القواعد الجوية التكتيكية تحت الأرض للقوة الجوية للجيش الايراني، والتي تم بناؤها في مناطق مختلفة من البلاد على مدار السنوات الماضية وفقًا للاحتياجات التشغيلية لهذه القوة ومع مراعاة مبادئ الدفاع المدني.

"فارس"

"فارس"

المصدر: "فارس"