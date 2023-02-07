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المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء: زلزال تركيا حرك ألواح الصفيحة الجيولوجية العربية

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المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء: زلزال تركيا حرك ألواح الصفيحة الجيولوجية العربية
Globallookpress Depo PhotosKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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صرح رئيس المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين INGV، كارلو دوليوني، بأن الدرع الجيولوجي في تركيا تحرك 3 أمتار بسبب الزلزال.

جاء ذلك في حديث له نشرته جريدة Corriere della Sera الإيطالية، حيث تابع أن "الصفيحة العربية قد تحركت حوالي 3 أمتار في اتجاه الشمال الشرقي والجنوب الغربي فيما يتعلق بلوحة الأناضول"، وقال: "نحن نتحدث هنا عن هيكل في المنطقة الحدودية بين هذا العالم، بين الصفيحة العربية وصفيحة الأناضول".

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وبحسب دوليوني فإن الأمر يبدو وكأن "تركيا انتقلت إلى الجنوب الغربي"، حيث كان الحجم الإجمالي للكسر لا يقل عن 150 كيلومترا، فيما "حدث كل شيء في بضع عشرات من الثواني" على حد تعبير الخبير.

وكان زلزال بقوة 7.7 درجة قد ضرب جنوب شرق تركيا، ما يجعله الأقوى في البلاد منذ زلزال عام 1939، وفقا لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وضرب زلزال آخر قوته 7.6 البلاد بعد ظهر يوم الاثنين، حيث تجاوزت حصيلة القتلى بحسب آخر البيانات 3549، فيما أصيب أكثر من 22 ألف. وقد أعلن الرئيس أردوغان 7 أيام حدادا وطنيا في البلاد على ضحايا الكارثة.

المصدر: نوفوستي

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