المكسيك.. وفاة 35 شخصا نتيجة تفش غامض لمرض التهاب السحايا

أعلن مسؤولو ولاية دورانجو في شمال المكسيك، تسجيل 35 حالة وفاة ناجمة عن تفش غامض لمرض التهاب السحايا.

ووثقت السلطات الصحية في الولاية 79 حالة إصابة بالتهاب السحايا خلال الأشهر القليلة الماضية.

تم تأكيد الحالة الأولى لالتهاب السحايا في دورانجو في أواخر العام الماضي عندما قام الأطباء بتشخيص عدة حالات من التهاب السحايا. وخضع المرضى المصابون في لعمليات جراحية باستخدام التخدير النخاعي في المستشفيات الخاصة، وفقا للبيانات التي أبلغ عنها مسؤولون محليون لمنظمة الصحة العالمية.

وحتى الآن هذا العام، أبلغت السلطات الصحية في دورانجو عن حالات جديدة كل يوم تقريبا، بالإضافة إلى حالات دخول المستشفى والوفيات الناجمة عن المرض.

ويرتبط التهاب السحايا عادة بالتهاب مؤلم في الدماغ والحبل الشوكي، وغالبا ما يحدث بسبب فيروس أو في بعض الحالات عن بكتيريا أو عدوى فطرية.

المصدر: "رويترز"